: lo sanno benissimo anche i tanti club stranieri che stanno presenziando con regolarità sulle tribune dei campi coinvolti, in concomitanza con l’inizio della fase clou del torneo riservato ai migliori Under 18 d’Oltralpe. Non fa eccezione lachedi proprietà del Troyes.- Autentico, consentendo all’ESTAC di prenotare un posto tra le migliori quattro della manifestazione e di giocarsi contro il Lione - il prossimo 10 aprile- addirittura la chance di strappare il pass per la finale.Dong vanta un bottino complessivo di 4 reti e 6 assist in appena 4 partite di Coupe Gambardella, ma ha iniziato già ad affacciarsi con la formazione riserve, impegnata nel campionato di National 3 (la quinta divisione francese) ed è tenuto in considerazione pure dai responsabili della prima squadra.- Messi in allarme, questi ultimi, dall’(secondo quanto riferisce Footmercato) dPer il portale transalpino, osservatori bianconeri sono stati notati in occasione delle ultime partite disputate da Dong, che avrebbero condotto a report ricchi di dettagli estremamente positivi. Ad ingolosire in maniera particolare la Vecchia Signora è lsotto forma del premio di valorizzazione che spetta alla squadra formatrice: l’attaccante è infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, nonostante il Troyes appartenga alla galassia del ricchissimo Manchester City, ad oggi non ci sono segnali certi in merito al rinnovo.