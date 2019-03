Il futuro del calcio tedesco è già presente e porta il nome diIl centrocampista offensivo classe ’99 sta vivendo una crescita esponenziale con la maglia del, club in cui è cresciuto facendo tutta la gavetta fino alla prima squadra: qualità da vendere e gol importanti (ben 12 finora in stagione) che gli hanno fatto guadagnare anche la convocazione di Löw in Nazionale. C'è chi - come il suo vecchio allenatore Heiko Herrlich - lo definisce il giovane più forte dai tempi di, mentre lui assicura di ispirarsi a: insomma, Havertz sembra avere tutto per dare il via ad un nuovo ciclo d'oro della Germania. E per accendere il mercato europeo, visto che tanti club si stanno già muovendo per lui. Tra questi, di recente, si è inserita anche la