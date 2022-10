Alcuni tifosi di un gruppo organizzato della Juventus, hanno esposto uno striscione davanti all'Allianz Stadium al termine del match vinto dai bianconeri contro il Lecce. "Gatti da te non ce l'aspettavamo, Pinsoglio di te lo sapevamo....la Juve siamo noi", si legge sullo striscione. Una presa di posizione contro il difensore e il portiere bianconero per ciò che è successo nel finale di partita al Via del Mare.



LA SPIEGAZIONE - A termine del match infatti, tutta la squadra ha salutato il settore ospiti rimanendo però a debita distanza, senza avvicinarsi troppo. A differenza dell'autore del gol, Nicolò Fagioli, che - ripreso anche da alcune telecamere - si incammina per andare sotto lo specchio di stadio riservato ai tifosi juventini prima di tornare improvvisamente indietro richiamato da alcuni compagni. Tra questi appunto, Gatti e Pinsoglio; un gesto che non è stato apprezzato da alcuni ultras della Juve.