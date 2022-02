Un 37enne è stato denunciato dalla Digos di Firenze per aver affisso lo striscione a firma dei tifosi Viking della Juve apparso domenica scorsa sulle cancellate dello stadio Franchi, dietro la curva Fiesole, cuore del tifo viola. Lo striscione sfotteva i tifosi viola e la città di Firenze anche riguardo al passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero: il37enne, residente nel Milanese, avrebbe agito con quattro complici, tutti in corso di identificazione. Dovrà rispondere delle accuse di aver violato il divieto di affissione di striscioni incitanti alla violenza.