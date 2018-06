Il Genoa spinge per un doppio ritorno a centrocampo. Non solo Rolando Mandragora: nei discorsi con la Juve è rientrato e rientrerà anche Stefano. Secondo Sky Sport, però, il giocatore non ha ancora accettato la destinazione perché preferisce aspettare l’evolversi del mercato. Sul classe '93 potrebbero esserci intessi dalla Cina o da altri club esteri. Questo il motivo dell'attesa di Sturaro, che non dice sì al ritorno a Genova e non scioglie il rebus futuro.