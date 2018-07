Stefano Sturaro non è partito per gli Stati Uniti con i compagni: il centrocampista non farà parte della spedizione americana, al via oggi da Caselle e che terminerà solo ai primi di agosto. Il motivo? Un fastidio alla caviglia sinistra che lo ha bloccato in questi primi giorni di preparazione. Così lui rimarrà a Torino per le terapie, con il mercato che bussa alla sua porta. Leicester, Newcastle e non solo, la Juve aspetta un'offerta da almeno 20 milioni di euro.