Grazie Pipa per tutto quello che hai fatto per noi! Ti auguro il meglio per questa tua nuova avventura... @G_Higuain pic.twitter.com/KjRyD2Udst — Stefano Sturaro (@sturaro_stefano) 2 agosto 2018

Stefano, centrocampista della Juventus, twitta dopo l'addio di Gonzaloai bianconeri: "Grazie Pipa per tutto quello che hai fatto per noi! Ti auguro il meglio per questa tua nuova avventura...".