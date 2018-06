Cancelo tifa Ronaldo a distanza, ma il Mondiale condiziona anche le scelte bianconere: secondo la Gazzetta dello Sport, per Aleksandr Golovin, ad esempio, tutto è fermo anche perché le prossime partite della Russia potrebbero alterare gli equilibri. Ma c’è pure da raggranellare soldi dalle cessioni e le più imminenti sono in mediana: Sturaro, ad esempio, parla sempre più inglese (in pole Newcastle e West Ham, 20 milioni la richiesta Juve). Nonostante siano insistenti (e danarose) le sirene monegasche, per Mandragora riprende vigore l’opzione italiana. L’Udinese si è, infatti, inserita prepotentemente con un’operazione (che non includerebbe al momento il passaggio di Emil Audero in Friuli) per prendere il mancino, che ha alla finestra ancora il Genoa. Quello che fa la differenza tra Italia e Monaco è l’opzione di ricompra: i bianconeri non intendono perdere il controllo del talento.