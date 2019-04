Il centrocampo della Juventus potrebbe parlare sempre più in francese la prossima stagione. Non solo per Matuidi, Paratici è al lavoro per altri rinforzi transalpini da aggiungere alla mediana bianconera, pronto a una doppia sfida di mercato con il Real Madrid per due grandi nomi: uno è l'ex Paul Pogba, che può lasciare il Manchester United in estate, l'altro e Tanguy Ndombele, con il Lione intenzionato ad aprire un'asta da 70 milioni di euro.



'I NUOVI POGBA' - Non solo big però, Paratici guarda anche al futuro e, come riferisce Tuttosport, ha messo nel mirino due centrocampisti classe 2002, indicati da osservatori ed esperti come i 'nuovi Pogba': il primo è Lucien Agoume, rivelazione del Soachaux e in scadenza nel 2020; l'altro è l'olandese Ryan Gravenberch, anche lui in scadenza con l'Ajax nel 2020 e rappresentato da Mino Raiola, con il quale la Juve sta discutendo anche di Matthijs de Ligt e del rinnovo di Moise Kean.