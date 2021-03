In attesa di capire il futuro di Gigi Buffon, la Juventus si guarda attorno per identificare un nuovo secondo portiere. Nel casting potrebbe rientrare Emil Audero, ex bianconero che sta sorprendendo tra i pali della Sampdoria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato parte da una base di 15 milioni di euro e non escludere di accettare eventuali contropartite tecniche che possano abbassare la quota cash del suo cartellino.