No, non era un indizio di mercato. Era una fesseria, un errore anche grave, ma non un indizio di mercato. Il riferimento è alla visita di Calhanoglu all'amico Demiral. Eppure il trequartista del Milan resta effettivamente un obiettivo della Juve. Contatti avviati ma ancora molto tiepidi. Anche perché la richiesta da 7 milioni è ormai fuori portata del club bianconero, specialmente per un giocatore che non andrebbe a rivestire il ruolo di prima donna. Ad altre condizioni, si può fare. Ci sarà tempo per approfondire, ammesso che il forcing dello United non si trasformi in qualcosa di molto più concreto.