L'agente Fifa Bruno Satin ha parlato a Sky Sport del futuro del centrocampista del Rennes Eduardo Camavinga, accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus: "E' un ottimo giocatore, molto giovane, a 18 anni ha dimostrato tanto per la sua età. Credo che il Rennes non sia un club che possa svenderlo. Non credo che sarà alla portata dei club italiani".