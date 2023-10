Titolare contro il Genoa. Lo ha confermato Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia, Marco Carnesecchi giocherà dal primo minuto questa sera alle 18 contro i Gilardino-boys, lo farà per la terza volta in stagione, dopo i gettoni, sempre in campionato, contro Fiorentina (sconfitta 3-2) e Verona (vittoria 1-0). Una nuova occasione, per lanciare segnali, per superare nelle gerarchie Juan Musso, al momento la prima scelta. L'argentino ha infatti disputato 720' più recuperi, spalmati in otto match tra Serie A ed Europa League, un bilancio sorprendente per un portiere che la scorsa estate aveva la valigia in mano.



NON E' ANCORA PRONTO - Il numero uno dell'Atalanta doveva essere Carnesecchi, rientrato a Bergamo dopo la stagione positiva alla Cremonese (nonostante la retrocessione in Serie B), l'inizio di stagione ha però raccontato altro. L'ex Trapani non è il prescelto, deve inseguire. Deve prendersi il posto, deve dimostrare di essere un valore aggiunto anche con la maglia dell'Atalanta. Per parlare di mercato ci sarà tempo: l'interesse di Juventus e Roma è reale, entrambe considerano il suo profilo per il post Szczesny (in scadenza nel 2025) e Rui Patricio (legato ai giallorossi fino al 2024), il salto in una big passa però dalla continuità con l'Atalanta. Carnesecchi è una gemma del calcio italiano: deve giocare per brillare. Tocca a lui sfruttare l'occasione e far cambiare idea a Gasperini.