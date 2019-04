Alla Juventus non hanno nessuna intenzione di fermarsi: dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo nella scorsa stagione e la continua caccia alla Champions League, senza contare l'ottavo scudetto consecutivo in arrivo, ora la società bianconera punta i migliori giovani talenti italiani in vista dell’estate, per provare a dare avvio a un nuovo ciclo vincente.



GIA' IN VENDITA LE MAGLIE - Il presidente Andrea Agnelli e il ds Fabio Paratici preparano l'assalto all'esterno classe '97 della Fiorentina Federico Chiesa e al centrocampista classe '99 della Roma Nicolò Zaniolo. Il viola e il giallorosso rappresentano il presente e il futuro della Nazionale azzurra e sono da tempo sul taccuino della Juve in vista dell’estate: come già accaduto con Mauro Icardi, i venditori ambulanti hanno bruciato le tappe e hanno cominciato a vendere le maglie nelle bancarelle al di fuori dell’Allianz Stadium. Già esposte le già le maglie della Vecchia SIgnora con i nomi dei due giovani, dando per scontato il loro trasferimento in bianconero.