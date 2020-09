Il club bianconero sta cercando di completare alcune cessioni, tra cui quella molto onerosa di Douglas Costa, per poter investire poi sul laterale italiano classe 1997. Ma i tifosi non sembrano essere molto d'accordo. Pallino di Paratici, sarebbe sicuramente un giocatore importante nella Juve di Pirlo, come esterno a tutta fascia da alternare a Juan Cuadrado. Il costo è elevato e il club bianconero deve studiare una trattativa creativa con la viola, per un prestito con diritto o obbligo di riscatto spalmato su più anni.