La Juve ne ha parlato, ci ha pensato, poi ha preferito insistere su un giocatore già pronto come Bonucci. Ma Matthjis de Ligt rimane saldamente nei piani bianconeri. Il contatto con Mino Raiola è continuo, anche de Ligt è stato a Torino lo scorso maggio per visitare le strutture bianconere e strizzare l'occhio al progetto della Juve. Quest'estate l'Ajax lo ha blindato, la prossima si vedrà. E se dovesse lasciare Amsterdam, ecco che la Juve sarebbe pronta a tornare in prima linea per affidargli le chiavi della difesa del futuro.