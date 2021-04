In casa Barcellona c’è un giocatore che stuzzica la Juventus, ovvero Ousmane Dembélé. I bianconeri ne hanno discusso col Barça nei tanti dialoghi di mercato tra le parti, anche se adesso sarebbe al centro di una trattiva con il Paris Saint-Germain. Stando a quanto riporta Fichajes.net, i blaugrana starebbero progettando il ritorno di Neymar, imbastendo uno scambio in cui rientrerebbero Dembélé e Griezmann, in precedenza accostato alla Juve.