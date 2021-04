Da giorni si vocifera un clamoroso scambio di mercato: Dybala al Barcellona, Dembélé alla Juventus. I due club godono di un ottimo rapporto, come testimonia l’operazione Arthur-Pjanic dell’estate scorsa, per questo è plausibile che possano sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per dare vita ad un nuovo, ricco scambio. Stando a quanto riporta il quotidiano catalano Sport, però, i blaugrana avrebbero le idee chiare in merito a questa ipotesi: l’idea del Barça sarebbe quella di rinnovare il contratto del francese fino al 2025, tornato protagonista in questa stagione.