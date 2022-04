Il futuro di Paulo Dybala è ancora in dubbio. È ormai noto che al termine della stagione lascerà la Juventus. Su di lui in forte pressing l'Inter ma non solo. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport alla corsa si sarebbe aggiunto anche il Manchester United. Erik Ten Hag stima molto la Joya e vorrebbe a tutti i costi portarlo ai Red Devils.