Leonardo Bonucci, capitano dell'Italia, parla a Rai Sport dopo l'1-1 azzurro contro la Bosnia: "​Siamo stati sfortunati sul gol preso, abbiamo peccato un po' di frenesia nel voler trovare il gol a tutti i costi. Serviva un po' più di pazienza e cercare l'uno contro uno sugli esterni. Era difficile dopo dieci mesi ma la voglia di portare a casa la vittoria è un buon segno. E' normale non essere brillanti adesso, ora andiamo a giocarci la partita con l'Olanda. Questa squadra ha voglia di continuare con la voglia di vincere, peccato non esserci riusciti stasera. Meglio avere Dzeko come compagno? E' un grandissimo calciatore, ha fisico, tecnica e lettura di gioco. Siamo stati abbastanza bravi a concedergli pochi spazi ma all'unica occasione ha segnato, questi sono grandi i attaccanti".