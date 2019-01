Juve, qualcosa si muove. Il club bianconero sfrutta come sempre questa sessione di mercato per imbastire le trattative per il futuro: giovani talenti o elementi già pronti per la prima squadra che siano. Ma aspettando che possa cambiare qualcosa sul fronte Arsenal per anticipare il colpo Aaron Ramsey, si ragiona anche per quel che riguarda il pacchetto degli esterni bassi. Perché c'è un Leonardo Spinazzola ormai completamente recuperato ma che avrebbe bisogno di giocare con continuità, sotto la corte incessante di un Bologna desideroso di regalarlo a Pippo Inzaghi: per il momento però la Juve non vuole e non può lasciarlo partire. Per il momento. Perché in essere ci sono delle trattative che, in caso di fumata bianca, potrebbero sbloccare Spinazzola.



EMERSON E DARMIAN – La prima scelta è quella legata a Emerson Palmieri. L'italo-brasiliano è da tempo nel mirino della Juve, lo scorso gennaio è stato il Chelsea a bruciare sul tempo la concorrenza di Fabio Paratici ma nonostante l'investimento da 20 milioni più bonus per l'ex Roma sono rimasti solo gli scampoli lasciati da Marcos Alonso. Ecco perché a margine dell'affare Higuain la Juve si è rifatta sotto per lui, provando a imbastire un'altra operazione di prestito, attualmente condizione quasi indispensabile: il Chelsea non chiude la porta ma prende tempo e la Juve aspetta. Valutando con la stessa formula un ritorno di fiamma per Matteo Darmian, a meno di un passo dai bianconeri la scorsa estate e fresco di prolungamento di contratto con lo United che ha esercitato l'opzione di una stagione per non perderlo a zero. La Juve ci pensa, la Juve ci prova. E Spinazzola aspetta.