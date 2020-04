La Juventus studia il colpo Ferran Torres. L’esterno del Valencia ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Anzi, ha rifiutato, fino a ora, le proposte pervenutegli dalla società spagnola, con i bianconeri, come gli altri top club d’Europa, che preparano un’offerta convincente. Con una clausola da 100 milioni di euro, una valutazione da 60 milioni da parte dei Murcielagos, il giocatore può diventare un'occasione a un anno di distanza dalla scadenza di contratto.



IPOTESI SCAMBIO - Il prossimo mercato vedrà muoversi tanti giocatori. Non a causa di grandi investimenti, ma perché verranno fatti molti scambi, difficilmente si vedranno quantità spropositate di denaro per un singolo giocatore. E, come scrive Tuttosport, la Juventus è pronta a inserire nella trattativa con il Valencia il cartellino di un giocatore. Due i nomi caldi.



I NOMI - Il primo è quello di Mattia De Sciglio: il terzino bianconero, cercato anche dal Paris Saint-Germain, può interessare gli spagnoli, che saluteranno Florenzi pronto a rientrare a Roma. L’altro nome, invece, è quello di Daniele Rugani, coi Murcielagos che cercano un centrale di livello. Una Juve interessata a Ferran Torres, pronta a mettere sul piatto pedine di scambio.