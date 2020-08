A piccoli passi. Nonostante il poco tempo a disposizione - la stagione inizierà tra meno di un mese - la Juve si muove sul mercato ma senza accelerare troppo. E lo stesso fa la Roma, che attende la chiusura del passaggio di proprietà da Pallotta and partners al gruppo Friedkin. I due club, però, forti degli ottimi rapporti parlano sempre tra loro, chiudendo affari utili sportivamente ed economicamente. E così, spiega Il Romanista, ecco una possibilità per uno Spinazzola-Pellegrini bis, che coinvolge Florenzi. Il suo cartellino vale tra i 12 e i 15 milioni di euro (plusvalenza netta essendo prodotto del settore giovanile), Fienga e Paratici ragionano su un nuovo scambio, con Romero o Rugani come contropartite bianconere.