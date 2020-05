Erling Braut Haaland può lasciare il Borussia Dortmund in estate. Come scrivono in Spagna, infatti, Mino Raiola sta spingendo per portarlo al Real Madrid. Nel mirino anche della Juventus, l’agente del calciatore si è così pronunciato in una chiacchierata con José Angel Sanchez, riportata da Defensa Central: “Haaland può segnare 40 o 50 gol per il Real, può fare i numeri di Cristiano Ronaldo perché è molto bravo e sarà ancora migliore tra qualche anno”