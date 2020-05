Corteggiato dalle big europee, tra cui la Juventus, Kai Havertz continua a brillare in Bundesliga. Doppietta anche al Borussia Monchengladbach, a fine partita il gioiello del Bayer Leverkusen nicchia sul mercato: "Non mi piace parlare troppo, so che ci sono molte speculazioni ma resto concentrato sulla stagione e vedrò dopo. Sono molto grato al Leverkusen, non voglio confonderlo in alcun modo".