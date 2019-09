All'età di 20 anni ha già cinque presenze con la nazionale maggiore tedesca e ben 113 con il Bayer Leverkusen con cui ha segnato ben 31 gol. No, quello di Kai ​Havertz non è un talento normale e la Juventus lo sa bene.Martedì sera all'Allianz Stadium tutta la Juve, dal tifo alla dirigenza, potranno vederlo da vicino mentre ai bianconeri in campo sarà affidato il compito di fermarlo.