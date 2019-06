La Juventus si muove sul mercato per regalare i rinforzi a Sarri, sul punto di lasciare il Chelsea per prendere il posto di Allegri come nuovo allenatore del club bianconero.



DIFESA - Demiral (Sassuolo) e Romero (Genoa) sono due giovani marcatori, ma per impostare il gioco da dietro Sarri ha bisogno di un centrale dai piedi buoni. La pista dell'ultima ora porta a Romagnoli, più duttile e dotato tecnicamente del greco Manolas, in uscita dalla Roma. Cancelo è sul mercato, non è escluso un contatto con il Napoli per il terzino destro albanese Hysaj.



CENTROCAMPO - Sempre secondo La Repubblica, oltre al ritorno di Pogba in alternativa a Milinkovic (Lazio), arriverà Traoré dall'Empoli.



ATTACCO - Il derby d'Italia con l'Inter per Chiesa (Fiorentina) dipende dai destini di Douglas Costa e Dybala, senza trascurare la suggestione sullo sfondo di un assalto al nerazzurro Icardi.