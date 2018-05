La Juventus segue da sempre più vicino le vicende relative al futuro di Mauro Icardi, centravanti dell'Inter individuato come l'erede di Gonzalo Higuain. Come scrive il Corriere della Sera, lunedì scorso è andato in scena a Milano un incontro tra i direttori sportivi dei due club, Piero Ausilio e Fabio Paratici.