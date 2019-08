Buona parte della tifoseria juventina ha mal digerito la vicenda Lukaku. Non sono piaciute le premesse (Dybala inserito nell’affare) e la conclusione, con l’Inter che acquista il giocatore facendo risuonare un termine sempre mal visto in casa Juve: beffa. Se poi andasse a realizzarsi quello che ipotizza l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, allora il sonno rischierebbe di abbandonare definitivamente i tifosi bianconeri. La testata milanese, infatti, ipotizza che l’Inter, venduto Icardi (probabilmente alla Juventus), con il ricavato darebbe la caccia a Sergej Milinkovic-Savic. Quello del serbo è un nome che da tanto tempo è accostato alla Juve. Sono tanti i tifosi bianconeri che lo vorrebbero nel neo centrocampo juventino. Fino a qualche settimana fa il centrocampista della Lazio pareva destinato a vestire la maglia del Manchester United. Sembrava tutto fatto, poi l’affare si è sgonfiato fino a scomparire. Questo finale, inatteso, ha riacceso le speranze di vedere il serbo in bianconero ma, al momento, non vi è una trattativa in corso. Se poi il serbo finisse ai rivali nerazzurri, per i tifosi sarebbe un boccone più amaro di quello trangugiato nell’affare Lukaku.