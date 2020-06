La clausola rescissoria inserita dall'Inter per Mauro Icardi ha tempistiche precise. L'attaccante potrà essere ceduto dal PSG ad altri club italiani soltanto pagando un sovrapprezzo da 15 milioni ai nerazzurri; ma la Juventus, volesse tornare all'assalto dell'ex capitano nerazzurro, potrebbe comprare l'argentino senza alcun tipo di clausola già tra un anno, da maggio 2021 in poi. L'intesa vale infatti per un solo anno.