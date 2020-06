La punta sarà senz'altro un argomento di discussione di primo piano nel prossimo mercato della Juventus. Con la possibile partenza di Gonzalo Higuain, infatti, i bianconeri si guardano intorno, alla caccia del centravanti ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Tra i nomi circolati, anche quello del messicano del Wolverhampton Raul Jimenez. Il giocatore, che piace anche al Real Madrid, è esploso nelle ultime due stagioni in Premier League, per questo gli Wolves ne fanno un prezzo da top player. Secondo quanto riporta As, infatti, il costo di Jimenez si aggira intorno ai 100 milioni di euro.