La Juventus cerca un centrocampista in vista del prossimo mercato invernale. De Paul, Hojbjerg e Samardzic restano in corsa, ma spunta il nome di Kalvin Phillips. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester City apre al prestito secco da gennaio a giugno 2024 del 27enne mediano inglese ex Leeds. Dai contatti esplorativi delle scorse settimane si è passati a sondaggi più approfonditi. Sulle sue tracce ci sono anche Bayern, Newcastle e Tottenham.