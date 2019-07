Moise Kean può lasciare la Juventus: forte l'interesse dell'Everton per l'attaccante classe 2000, secondo Sky Sport anche l'Arsenal e il Barcellona (che lo avrebbe girato in prestito al Siviglia) hanno effettuato sondaggi. I bianconeri vogliono 25-30 milioni di euro e un canale preferenziale per il futuro.