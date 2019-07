Come riporta Mundo Deportivo, con il Barcellona in pressing su Ben Arfa, il Siviglia avrebbe trovato in Moise Kean l'alternativa per l'attacco. Monchi, colpito dal talentino bianconero, potrebbe muoversi dopo la cessione: occhio però alla lunga lista di pretendenti che, su tutte, vede l'Everton favorita.