Sabato si gioca Frosinone-Juventus, protagoniste anche sul mercato. La scorsa estate i bianconeri hanno prestato tre calciatori alla squadra allenata da Di Francesco: Enzo Barrenechea, Kaio Jorge e Matias Soulé. Quest'ultimo ha attirato le attenzioni di Crystal Palace e Newcastle in Premier League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Giuntoli è sempre più orientato a sacrificare il trequartista argentino classe 2003 per fare cassa e finanziare il mercato in entrata: un'offerta attorno ai 25 milioni di euro più bonus sarebbe difficile da rifiutare.



In cambio il Frosinone otterrebbe il prestito del giovane difensore olandese Dean Huijsen (classe 2005), richiesto anche dal Granada di Tognozzi.

Inoltre la Juve conta di fare cassa anche con Iling Jr (contratto in scadenza nel 2025), finito anche nei radar del Brighton. Con una quarantina di milioni in totale si cercherebbe poi un colpo a centrocampo: nel mirino ci sono Koopmeiners (Atalanta), Kalvin Phillips (Manchester City), Sudakov (Shakhtar Donetsk), Hojbjerg (Tottenham) e Koné (Borussia Moenchengladbach).