Con il contratto che scadrà tra un anno, Koulibaly non è un giocatore incedibile per il Napoli. In casa Juve cercano un difensore di livello dato che de Ligt sembra destinato a partire e il senegalese rappresenterebbe l'identikit ideale per sostituirlo.



La Juventus ha presentato la prima offerta per Koulibaly. L'ostacolo più grande è convincere il giocatore, che non vuole "tradire" i tifosi del Napoli e difficilmente accetterà un trasferimento in bianconero. Lo riporta oggi Repubblica.