Dusan Vlahovic temporeggia con il Chelsea e frena lo scambio con Lukaku alla Juve. Quando nel gennaio 2022 lasciò la Fiorentina, il club bianconero pagò 11,6 milioni di euro tra contributo di solidarietà e oneri accessori. Tradotto in parole povere: gran parte di quella cifra, altro non era che la commissione agli agenti del bomber di Belgrado.



In un affare, quello tra Chelsea e Signora, che dovrebbe addirittura superare i 70 milioni per il cartellino di allora, è logico pensare che Darko Ristic (il procuratore di Dusan) possa chiedere agli inglesi una somma addirittura maggiore. Specialmente se, già nei prossimi giorni, per formalizzare il tutto mancasse solo il sì di DV9. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se Vlahovic pretendesse a sua volta un ingaggio in linea con quello percepito attualmente da Big Rom al Chelsea: 11-12 milioni di euro netti all'anno.