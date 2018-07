Anche Alfredo Pedullà ha confermato la clamorosa trattativa che sta animando in questi minuti il mercato della Juventus: si tratta di, terzino sinistro del Real Madrid che pare abbia pensato di lasciare proprio i madridisti in favore dei bianconeri. Stando a quanto riportato da Sportitalia, la Juve avrebbe già fatto un tentativo per il giocatore: la leva giusta potrebbe essere la voglia del brasiliano di andar via, mentre gli 11 milioni a stagione di stipendio non spaventerebbero i vertici bianconeri. Insomma, cosa serve? Che Alex Sandro vada via, anche perché i due sarebbero stati valutati dai rispettivi club intorno alla stessa cifra: 50 milioni.