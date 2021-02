Arek Milik va al Marsiglia. Tormentone finito? Tutt'altro. Perché alla fine l'entourage del polacco è riuscito a ottenere due cose molto importanti. Dal Marsiglia una clausola rescissoria dal valore pari a quanto speso per acquistarlo (prestito con obbligo). E dal Napoli che non ci fossero clausole più o meno scritte riguardo il fatto che non possa essere prontamente ceduto in Italia. Così continuano i contatti tra gli agenti del polacco e la Juve, ancora a gennaio alla fine erano ripresi i segnali lanciati da Fabio Paratici. D'altronde con la crisi che c'è, acquistare Milik a 12 milioni può essere un'occasione da cogliere al volo.