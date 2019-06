Il mercato della Lazio con al centro Milinkovic Savic. Il futuro del centrocampista serbo potrebbe essere lontano da Roma, lo aspetta un'estate al centro delle voci di calciomercato. Dopo una stagione non all'altezza della precedente, premiato comunque dalla Serie A Tim come il miglior centrocampista del campionato, Milinkovic potrebbe cambiare aria.



MERCATO LAZIO - Come riporta Leggo, la Juventus è in forte pressione sul serbo, che Lotito valuta 100 milioni. Il presidente della Lazio ha già rifiutato 60 milioni per il suo gioiellino, a Formello piace molto Kean, che difficilmente lascerà la Vecchia Signora. Sul tavolo della trattativa potrebbero finire i cartellini di Spinazzola e Romero. Se dovesse andare via Milinkovic, Tare avrebbe promesso a Simone Inzaghi di prendere un sostituto di valore assoluto.