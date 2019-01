Il Monza non si ferma più: Galliani è pronto a piazzare altri due colpi. In arrivo il terzino Anastasio (Cosenza) e il centrocampista Armellino (Lecce). Continua il casting in attacco della Juventus Under 23: in lizza Mokulu (Carpi) favorito su Cocco (Pescara) e Guerra (Feralpisalò).



Martedì pomeriggio il Teramo (in sinergia con il Pescara) aveva trovato l’accordo per l’acquisto di Rocco Costantino dal Sudtirol, ma ieri mattina però il goleador non si è presentato alle visite mediche con gli abruzzesi e si è diretto a Milano, dove ha firmato con la Triestina.



L’Albissola prende il talentino Cisco (prestito dal Padova). Cori (Monza) firma con l’AlbinoLeffe, che pensa a Pasqualoni (Pro Piacenza) per la difesa: in uscita dai bergamaschi Chinellato, richiesto da Dinamo Bucarest e Gubbio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nuova idea per l’attacco del Vicenza: Sansone (Novara). Giorico (Carpi) alla Virtus Verona, Rover (Vicenza) al Pordenone. Il Rimini tessera Nava (Pro Piacenza). Carrarese e Alessandria stanno definendo lo scambio Pugliese-Gatto. Il Siena pensa a Bangu (Matera). Scalera (Pescara) alla Samb. Blitz Ternana per lo svincolato Paghera (ex Avellino): ok fino al 2021.



La Viterbese è vicina a Infantino (Catanzaro). Il Bisceglie prende Rudy Vanoli in panchina e insegue Parlati (Ascoli). Pambianchi (Catanzaro) verso Francavilla. Il Potenza ufficializza Bacio Terracino (Teramo) e pensa a Lescano (Telstar). Nuovo portiere per la Vibonese: Zaccagno (Torino). Il Catania avanza su Carriero (Parma).