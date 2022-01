La Juventus valuta la candidatura di Nandez. Il Cagliari chiede in cambio il centrocampista Ranocchia (attualmente in prestito al Vicenza e già nel mirino del Genoa) e l'attaccante brasiliano Kaio Jorge, che piace pure alla Salernitana. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l'attacco del club sardo restano in piedi le alternative come Bonazzoli (Salernitana) e Salcedo (Spezia, di proprietà dell'Inter).