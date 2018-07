La Juventus non dovrebbe avere grandi possibilità di arrivare al cartellino di Benjamin, terzino classe 1996 dello Stoccarda e della nazionale francese che si è imposto all'attenzione di tifosi ed addetti ai lavori in questo mondiale. Secondo Kicker, il giocatore, accostato anche a club come Roma, Napoli e Manchester City, sarebbe infatti molto vicino al Bayern Monaco, pronto a pagare allo Stoccarda la clausola rescissoria da 35 milioni di euro.