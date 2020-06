Il primo a lanciarlo tra i professionisti, a soli 16 anni, è stato l'attuale allenatore del Brescia Diego Lopez e nei mesi a venire- che oggi lo allena al Penarol -, che gli ha messo gli occhi addosso per rinforzare il suo Boca Juniors. Parliamo disul quale ci sono praticamente tutti i principali top club europei, tra cui il Real Madrid e il Manchester City e persino la- Esterno offensivo di piede destro, capace di giocare indistintamente sulle sue corsie, pochi mesi fa ha conosciuto anche la soddisfazione di esordire in Copa Libertadores. "": suonano come un'investitura le parole del Cacha Forlan, che ha raccolto da Diego Lopez l'eredità di guidare il Penarol e con essa la responsabilità di plasmare quello che potrebbe essere il prossimo grande talento in uscita dopo, oggi stella indiscussa del Real Madrid. Tutt'altro che casuale il fatto che Juni Calafat, responsabile dello scouting dei blancos, si sia affrettato a raccogliere informazioni su Pellistri visti i buoni rapporti col club di Montevideo.- Piccolo di statura, dotato di un fisico ancora in fase di sviluppo,e in campo aperto. Un talento ancora grezzo e da rifinire ulteriormente, ma assolutamente purissimo: il Penarol si è affrettato a fargli firmare un contratto fino a giugno 2022 e. Una cifra che difficilmente scoraggerà le squadre interessate, ma nelle ultime settimane è emerso- pratica teoricamente non prevista dal regolamento - riconducibile agli agenti che lo hanno scoperto.- Una situazione che, ma attenzione al ruolo di terzo incomodo che potrebbe giocare il. Senza dimenticare che un passaggio in un altro campionato sudamericano favorirebbe probabilmente una crescita più graduale di Pellistri, il cui curriculum tra i professionisti è ridotto a 25 presenze con la prima squadra del Penarol, con un bottino di un gol e 3 assist.