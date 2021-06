I cavalli di ritorno. Nella realtà dei fatti, a volte funzionano, a volte no. A livello emotivo destano sempre grande attrazione, soprattutto se nella prima esperienza hanno lasciato un grande ricordo. Come, per esempio. Oppure, da diverso tempo in orbita bianconera, precisamente da quando il livornese è tornato sulla panchina della Vecchia Signora.