A un anno dalla scadenza del contratto che lo lega al Paris Saint-Germain, il futuro di Adrien Rabiot è ancora in bilico. Il centrocampista francese è nel mirino di diversi club, tra cui la Juventus, che non lo ha mai perso di vista dopo averlo osservato da tempo le sue prestazioni al Parco dei Principi. Secondo il portale Paris United, sempre vicino alle vicende dei campioni di Francia, presto andrà in scena un incontro tra il presidente Nasser Al-Khelaïfi e il giocatore.