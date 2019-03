La Juve lo ha ammirato contro il Genoa nella prima partita persa in questo campionato e ora lo aspetta a Torino: Cristian Romero è uno degli obiettivi caldi dei bianconeri per la prossima finestra di mercato. L'ultimo incontro tra le due dirigenze domenica scorsa, prima del match di campionato giocato a Marassi, in cui, come riporta Tuttosport, la Juventus ha ribadito l'offerta di 20 milioni tra bonus e parte fissa. Preziosi ne vuole almeno una decina in più.