"Cristiano Ronaldo alla Juventus vincerà ancora. Non esiste campionato dove non possa aver successo. Già ha dimostrato in diverse occasioni che può vincere in qualsiasi Paese e in Italia non sarà diverso. Faccio il tifo per lui, è un testimonial del Portogallo nel mondo. Sono stato al suo fianco in tante battaglie per dodici anni e so quanto sia in grado di motivarsi e per questo è importante accettare una nuova sfida". Così si è espresso Bruno Alves, amico ed ex compagno nel Portogallo di Cristiano Ronaldo, ai microfoni di O' Jogo.