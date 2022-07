Aumenta la fila per Rovella. Oltre a Bologna e Salernitana (dove può tornare Kastanos), il giovane centrocampista bianconero interessa anche al Monza sempre in prestito. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club brianzolo lo valuta in alternativa ai vari Mady Camara (Olympiacos), William Carvalho (Betis) e Villar (Roma).



Galliani cerca anche un difensore centrale: sul taccuino ci sono i nomi di Samir (Watford), Ayhan (Sassuolo), Djimsiti (Atalanta) e Mingueza (Barcellona).