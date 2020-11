Sergio Ramos è in scadenza di contratto con il Real Madrid. E per questo Juve e Paris Saint-Germain stanno monitorando la situazione. Come scrive fichajes.com, la richiesta del numero 4 della Casa Blanca vuole due anni di contratto con lo stesso stipendio attuale (11,7 milioni di euro a stagione). Florentino Perez, dal canto suo, vuole prolungare per una sola stagione.